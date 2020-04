MAO: il nuovo manga di Rumiko Takahashi arriva in Italia con Star Comics

Continuano gli annunci delle case editrici anche in questo periodo di quarantena. Nonostante il Coronavirus abbia portato al rinvio di eventi quali il Napoli Comicon, il Romics e tanti altri, vengono comunque svelati i progetti futuri degli editori nostrani. Al catalogo di Star Comics si sta per aggiungere MAO, nuova opera di Rumiko Takahashi.

Con un comunicato stampa, Star Comics ha anticipato l'arrivo di MAO in Italia. La storia è l'ultima realizzata da Rumiko Takahashi, storica autrice nota per manga come Lamù, Ranma 1/2, Maison Ikkoku, Inuyasha e Rinne. MAO sarà pubblicato nella collana Express, tuttavia non è stata ancora fornita una data di uscita precisa. La distribuzione avverrà nelle fumetterie, librerie e store online, mentre non ci sono ancora altre informazioni su edizione e costi.

MAO è in corso dall'8 maggio 2019 sulla rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan e ha al momento all'attivo quattro tankobon. La storia rivolve intorno a Nanoka Kiba, studentessa liceale che otto anni prima affrontò un incidente sovrannaturale che le costò quasi la vita. Nel presente, la ragazza si ritrova improvvisamente coinvolta in alcuni strani fenomeni da cui verrà salvata da Mao, un giovane che sembra provenire da un'altra dimensione.

Il primo volume di MAO in Giappone ha esordito il 18 settembre 2019.