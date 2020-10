Mao: il nuovo manga di Rumiko Takahashi viene sponsorizzato da Inuyasha e Kagome

Inuyasha di Rumiko Takahashi ha accompagnato un'intera generazione di lettori che ancora oggi sono affezionati all'opera. E il brand è tornato ora sulla cresta dell'onda grazie all'anime sequel Yashahime: Princess Half-Blood Demon. Un nuovo punto d partenza quindi, mentre sul fronte manga la Takahashi è impegnata con Mao.

Il nuovo fumetto di Rumiko Takahashi in corso su Weekly Shonen Sunday da più di un anno ha già l'endorsement di tanti fan. La popolarità dell'autrice sicuramente ha influito, ma adesso anche le opere precedenti vogliono sponsorizzare la nuova generazione.

Nel nuovo video di Shogakukan per promuovere Mao, la casa editrice ha deciso di far fare una comparsa ad alcuni volti familiari: Inuyasha e Kagome. Proprio il protagonista spiegherà ai lettori di cosa tratta il nuovo manga di Rumiko Takahashi, alcuni degli intrecci e la storia, consigliandolo caldamente. "È il nuovo lavoro della sensei Takahashi!" esclama Inuyasha, mentre poi si lancia in una spiegazione sul periodo Taisho dell'ambientazione, sugli onmyouji e gli ayakashi.

Questo breve spot pubblicitario di trenta secondi catalizzerà sicuramente l'attenzione delle migliaia di fan di Inuyasha, diventato uno dei manga più celebri di Rumiko Takahashi e ricordato ancora oggi. Mao è arrivato anche in Italia col primo volume pubblicato a metà ottobre da Star Comics.