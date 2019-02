Mao-sama, Retry!: ecco trailer, data di uscita e staff della nuova serie anime

Scopriamo insieme tutte le informazioni e gli aggiornamenti per quanto riguarda l'adattamento animato di Mao-sama, Retry!, la serie di light novel opera di Kurone Kanzaki. Nelle scorse ore infatti, il sito ufficiale ha reso noti sia il cast che la data di uscita, accompagnando il tutto con il primo trailer della serie.

Nelle ultime ore il sito ufficiale dedicato alla prima trasposizione animata delle light novel scritte da Kurone Kanzaki, Mao-sama, Retry!, ha diffuso una sere impressionante di aggiornamenti riguardo questa nuova serie animata in arrivo, dal trailer al cast, fino ad arrivare allo staff tecnico, alla data del debutto e ad una nuova key visual.

Il trailer lo potete vedere riportato nella parte superiore della pagina, e ci mostra ancora poco dell'effettiva animazione, anche se è sufficiente per rendersi conto del tono e del carattere di alcuni dei protagonisti. Dello staff tecnico abbiamo: Hiroshi Kimura che dirigerà la serie per lo studio EKACHI EPILKA, il romanziere Oka Tanisaki, che si occuperà della stesura della sceneggiatura e Chiyo Nakayama, che avrà invece il compito di adattare per l'animazione i character design originali.

Il cast delle voci invece comprende: Kenjiro Tsuda (Hakuto Kunai), Kanon Takao (Aku) e Kaori Ishihara (Luna Elegant). La storia gira intorno ad Akira Ono (altro nome di Hakuto Kunai), un uomo normale che lavora in una compagnia che gestisce un videogioco online. L'uomo gioca spesso al suddetto gioco con il suo personaggio, "Mao" (Dark Lord, Signore Oscuro), finché un giorno, quando si connette, viene risucchiato all'interno del gioco nei panni del suo personaggio. Qui, conosce una ragazza con una gamba sola, e le sue avventure al suo fianco hanno finalmente inizio. Essendo però lui un Dark Lord dagli immensi poteri, varie nazioni e altre entità si mettono in marcia per ucciderlo, cosa che lo porta ad incontrare guai ovunque vada.

La serie debutterà, a quanto apprendiamo, il prossimo mese di luglio, mentre in calce potete osservare anche la prima immagine pubblicitaria della suddetta. Ricordiamo inoltre che la serie di light novel originali risale al 2016, con una storia secondaria pubblicata di recente nel 2018.

Che ne dite? Vi intriga questo Mao-sama, Retry!?