Mao-Sama Retry! si mostra nel nuovo video promozionale

Il sito ufficiale dell’adattamento anime di Mao-Sama, Retry! ha recentemente rilasciato un nuovo video promozionale per la serie, che vedrà la luce all'inizio di luglio in anteprima su Tokyo MX. L’anime, diretto da Hiroshi Kimura, adatterà i primi capitoli della light novel di Kurone Kanzaki, iniziata nel giugno del 2017 ed attualmente in corso.

La trama dell’anime si incentra sull'avventura di Akira Ono, un impiegato di una società che gestisce un grande gioco online. Un giorno, dopo aver effettuato il login con il suo personaggio “Mao”, Akira verrà catapultato all'interno del gioco, dove si ritroverà intrappolato. Nel nuovo mondo conoscerà inoltre un’interessante ragazzina con una gamba sola, che diventerà presto la sua compagna di avventure.

Il video anticipa anche le sigle di apertura e di chiusura, chiamate rispettivamente “Tempest” e “New” e cantate da Kaori Ishihara e Haruka Tojo. Qualche mese fa sono stati rivelati anche alcuni membri del Cast, tra cui spiccano Kenjiro Tsuda (voce di Akira Ono), Kanon Takao (Aku) e la stessa Kaori Ishihara (Luna Elegant). L’anime debutterà il 3 luglio 2019 in anteprima e l’8 luglio su BS Fuji.