Mao: la Takahashi ci lancia in una nuova storia fantastica

Non è mai facile trovare nuovi manga che possano diventare hit del settore, considerato lo sterminato numero di titoli che i giapponesi hanno a disposizione. Tuttavia il richiamo di un'autrice d'alto livello come Rumiko Takahashi crea sempre un certo fascino. Da poco infatti ha potuto pubblicare il primo capitolo di Mao sulla rivista Shonen Sunday.

I fan della Takahashi saranno sicuramente in attesa di Mao, manga che ha debuttato nello scorso numero sulla rivista per ragazzi di Shogakukan, Weekly Shonen Sunday. La maestra ci regala un debutto per la nuova serie a metà tra il mistery e il fantasy, se volete evitare spoiler sul primo capitolo non proseguite oltre con la lettura dell'articolo.

Nanoka è una ragazza come tante, una liceale che si prepara agli esami scolastici e che vive spensieratamente la sua vita insieme alla famiglia e alle compagne di classe. Poco prestante negli sport fisici, risulta sempre ultima nelle gare di atletica della scuola. Parlando con le sue amiche, in classe inizia a circolare la voce di una via misteriosa che, secondo alcuni, è dimora di fantasmi.

Le amiche subito si interrompono, però, ricordando che alcuni anni prima, Nanako fu coinvolta in un terribile incidente d'auto esattamente all'imbocco di quella via. Quando giunsero i soccorsi, però, la bambina era stranamente fuori dall'auto, coperta di sangue ma salva. Nonostante ciò, il gruppetto di liceali si reca nei pressi della via. All'incrocio, Nanako avverte un rumore e, girandosi verso la via fantasma, trova un paesaggio completamente cambiato: difronte a lei si staglia una via aperta e piena di spettri, provenienti da altre epoche.

Nanako si addentra nella strada dopo che una signora accoltellata le si avvicina. Tuttavia quest'ultima si trasforma in breve in un mostro che insegue la giovane senza un apparente motivo. Correndo lungo la via, Nanako chiede aiuto a un ragazzo con un ciuffo di capelli bianchi e una spada, ma questo uccide il mostro solo dopo che l'essere ferisce Nanako a un braccio. La ferita all'arto si rivela essere una vera e propria amputazione, e Nanako sviene per lo shock.

Al risveglio, l'uomo di nome Mao si è preso cura della ragazza, curandole le ferite senza alcun problema. Il ragazzo chiede anche a Nanako perché non abbia affrontato il mostro, affermando che questa è una Ayakashi. Nanako, allibita, si alza e si lancia verso l'uscita, tornando nel mondo reale dove, a quanto pare, non è passato neanche un istante.

Il giorno dopo, Nanako si reca a scuola e, incredibilmente, sembra correre più veloce delle biciclette delle sue compagne di classe. Addirittura, per evitare di finire vittima di un incidente stradale, spicca un salto di molti metri, arrivando direttamente sul tetto della scuola. Che tipo di mutazione fisica è avvenuta nella ragazza? Mao tornerà la prossima settimana con il capitolo 2 su Weekly Shonen Sunday.