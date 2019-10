Al MAO di Torino arriva la figura della guerriera in Giappone, presente Leiji Matsumoto

Il Museo d'Arte Orientale di Torino ha annunciato, in collaborazione e a cura dell'Associazione Yoshin Ryu, una mostra dedicata alle Guerriere del Sol Levante. Lo scopo è quello di fare luce sulla figura femminile giapponese della onna-bugeisha, colei incaricata di gestire la difesa delle dimore, della famiglia e delle finanze.

In Giappone si è spesso avuta la visione della figura femminile relegata a ruoli di secondo piano, raramente in grado di decidere il proprio destino da sole. Vengono in mente infatti ruoli come le geisha o le cortigiane ritratte dai tanti dipinti ukiyo-e. Ma la donna giapponese non è stato solo questo e spesso si è erta a difesa della propria famiglia utilizzando armi di varia natura.

Il percorso preparato al MAO di Torino ci porterà in questo mondo con oltre 40 ritratti dedicati a donne, oltre ad armi originali e reperti antichi tra cui armature Myochin e dei vecchi biwa settecenteschi. La mostra si terrà dal 18 ottobre 2019 al 1 marzo 2020 e, in questo frangente, sarà presente anche il maestro Leiji Matsumoto.

Noto per aver creato opere come Queen Emeraldas e la Regina dei 1000 Anni, il sensei Matsumoto terrà una conferenza il 16 novembre 2019 proprio in occasione della mostra dedicata alle Guerriere del Sol Levante.