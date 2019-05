Mao: vediamo le prime pagine a colori e la copertina di Weekly Shonen Sunday

Dopo averci regalato opere meravigliose come Lamù, Ranma 1/2 e Inuyasha, la regina dei manga Rumiko Takahashi si prepara al debutto del suo nuovo manga, che sarà intitolato Mao. Dopo l'annuncio di Mao, arrivato qualche settimana fa, il primo capitolo di prepara al suo debutto sulle pagine del prossimo volume della rivista Weekly Shonen Sunday.

L'account Twitter @Josu_ke ha recentemente pubblicato un post, che trovate in calce alla notizia, in cui ha mostrato alcune interessanti immagini della nuova serie in arrivo. In particolare, possiamo ammirare la copertina del prossimo numero di Weekly Shonen Sunday, sulla quale sono raffigurati due personaggi di Mao, per la precisione Wakana, che sappiamo dalla sinossi essere una ragazza delle scuole medie e Mao, un ragazzo proveniente da una strana terra. Lo stile di Rumiko Takahashi è sicuramente riconoscibile.

Fortunatamente, insieme alla copertina sono arrivate anche alcune prime immagini del manga, tra cui quelle che paiono essere le prime tavole del manga. In una delle pagine troviamo una specie di demone ed un bambino ferito, mentre nell'altra troviamo Wakana che esce di casa salutando quello che possiamo presumere essere il padre.

Infine, possiamo ammirare due illustrazioni, sempre a colori, di Wakana e Mao con alle spalle un bambino. Ormai non ci resta che attendere l'arrivo della nuova opera di Rumiko Takahashi per scoprire tutti dettagli della storia.