MAPPA, da Attack on Titan a Chainsaw Man: tutti gli anime in produzione dello studio

Negli ultimi anni Studio MAPPA è stato spesso criticato per i troppi progetti di cui la compagnia si prende carico, polemiche che non si sono mai spente nonostante l'azienda non abbia fatto mancare agli spettatori un ottimo lavoro sul fronte visivo con titoli come Attack on Titan o Jujutsu Kaisen.

La prima parte de L'Attacco dei Giganti 4 venne infatti sommersa da accuse di crunch, con diversi dipendenti che avrebbero polemizzato contro lo studio per l'enorme carico di lavoro a cui erano stati sottoposti. Eppure, attualmente MAPPA ha in cantiere diversi progetti, tra cui l'attesissimo adattamento anime di Chainsaw Man che nel primo trailer ha mostrato i muscoli di quella che sembra un'ottima produzione. Ma vediamo, nell'insieme, quali sono tutti i titoli a cui Studio MAPPA sta lavorando in contemporanea:

L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2;

Chainsaw Man ;

; Yuri!!! on Ice The Movie: Ice Adolescence;

Vinalnd Saga 2 ;

; Hell's Paradise: JIGOKURAKU;

Dance Dance Danseur;

Jujutsu Kaisen: Saga di Shibuya (stagione 2);

(stagione 2); Alice and Therese's Illusion Factory;

Kakegurui Twins;

Zombieland Saga Il Film;

Come potete notare voi stessi, ad eccezione di Jujutsu Kaisen 2 non ancora effettivamente annunciato, i progetti in cantiere della compagnia sono davvero molti. Tuttavia, l'azienda ha dimostrato di sapere lavorare su più fronti contemporaneamente, anche se la domanda che forse dovremmo porci è: a quale costo? Diteci cosa ne pensate di questa situazione con un commento nell'apposito box dedicato qua sotto.