MAPPA lancia il suo spokon: Oblivion Battery è l'anime sul baseball in arrivo nel 2024

Il Jump Festa di quest'anno è stato ricco di novità per gli amanti degli anime: fra queste, c'è stato l'annuncio dell'adattamento anime di Oblivion Battery, il manga spokon di Shueisha scritto e disegnato da Eko Mikawa. E' stato rivelato che lo Studio MAPPA si occuperà di portare questa serie sul piccolo schermo.

Per l'occasione è stato anche rilasciato un trailer di Oblivion Battery, disponibile all'interno di questa notizia. Il breve filmato, dalla durata di un minuto e quaranta secondi, mostra i protagonisti Haruka e Kei e la loro immensa passione per il baseball. Il teaser conferma che Oblivion Battery arriverà ad aprile del 2024.

Oltre al trailer, al Jump Festa 2024 sono stati pubblicati una key visual e i character design dei personaggi principali dell'anime, come Aoi Todo, Haruka Kiyomine, Kei Kaname, Shunpei, Taro e altri, disponibili sul portale di Anime News Network.

Per quanto riguarda le voci dei personaggi, il doppiatore Toshiki Masuda, meglio conosciuto per il suo lavoro su Eijiro Kirishima di My Hero Academia, interpreterà Haruka, mentre Mamoru Miyano, voce di Light Yagami, sarà Kei Kaname. A sorpresa, anche Yuki Kaji prenderà parte al cast come Taro Yamada.

Infine, Makoto Nakazono si occuperà della regia dell'anime di Oblivion Battery sotto la produzione dello Studio MAPPA, mentre Michiko Yokote sta componendo le musiche della serie.

L'opera segue i due giocatori di baseball Haruka e Kei, rispettivamente lanciatore e ricevitore. Haruka e Kei formano un duo strabiliante, riuscendo a sconfiggere i migliori giocatori della loro età fin dalle scuole medie. Nel momento in cui entrambi si iscrivono al club di baseball della Kotesashi High School, incontrano di nuovo tutti i giocatori che hanno precedentemente già sconfitto.