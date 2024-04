MAPPA sbaglia ancora! Dopo Bucchigiri?!, anche Oblivion Battery si rivela un flop?

Nel corso degli ultimi anni lo studio MAPPA è diventato uno dei grandi protagonisti del medium, grazie soprattutto a produzioni di rilievo quali Attack on Titan 4, Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man. Oltre a questi titoli importanti, però, lo studio ha investito tempo nella realizzazione di prodotti flop, come Bucchigiri?! e la recente Oblivion Battery.

Lo spokon sul baseball, basato sul manga scritto e disegnato da Eko Mikawa, ha fatto il suo debutto col primo episodio, andato in onda il 10 aprile 2024 e le prime opinioni emerse in rete non promettono un futuro radioso per la serie. Dopo il relativo fallimento di Bucchigiri?!, serie in cui le bizzarrie di Jojo si uniscono alle gang di strada simili a quanto visto in Tokyo Revengers, e il cui voto si aggira sulla sufficienza su IMDb, Oblivion Battery sembra essere destinato allo stesso percorso.

Attualmente il primo episodio, distribuito sulla piattaforma di streaming Crunchyroll, ha ricevuto una votazione pari a 6.76 su MyAnimeList, dovuta principalmente allo stile di animazione poco convincente, e definito strano da molti spettatori. Altra nota dolente evidenziata dal pubblico è stato l’uso forzato ed eccessivo di battute poco appropriate al tipo di racconto incentrato sullo sport che dovrebbe essere.

Lo stile, in particolare, sembra aver diviso gli spettatori, molti dei quali potrebbero essersi allontanati definitivamente dalla serie. Inoltre, il primo episodio presenta pochi commenti, il che sottolinea ulteriormente il poco coinvolgimento del pubblico. Ricordiamo, infine, che MAPPA è stato sommerso dalle critiche anche per Zenshu. Fateci sapere se avete visto il primo episodio di Oblivion Battery su Crunchyroll e cosa ne pensate nella sezione commenti.

