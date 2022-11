MAPPA: primo Trailer per Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill

Non molti giorni fa, l'ormai prestigioso Studio MAPPA aveva ufficializzato di essere all'opera sull'adattamento anime di Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill, ed ecco che il loro video promozionale si aggiunge alle novità legate al franchise nato dalla penna di Rei Euguchi.

La nuova presentazione ufficiale per l'adattamento anime televisivo della serie di light novel Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill, ha rivelato il primo video promozionale della commedia isekai ed è visibile nel video in apertura alla notizia.

Nei titoli finali della promo viene aggiornata la lista del cast con il nome di Maaya Uchida (Diavolo Angelo in Chainsaw Man), che interpreterà la Dea del Vento, Ninrir, che come classico stilema della scuola manga (Beerus da Dragon Ball, Ryuk da Death Note), sappiamo già essere un'ingorda. La dea, infatti, è la prima a entrare in contatto con Mukouda dopo il suo arrivo nel nuovo mondo e non riesce a resistere ad una propria nuova dipendenza: i dolci terrestri, in particolare uno, del quale potete conoscerne di più leggendo il nostro speciale sulla storia del Dorayaki.

Nel trailer vediamo anche degli spezzoni di Fel: una bestia Fenrir (dalla mitologia norrena) con fattezze di lupo, che è stata attratta da Mukouda quando ha sentito gli odori della sua succulenta cucina.

Poiché è MAPPA a produrre Campfire Cooking in Another World con My Absurd Skill, l'entusiasmo tra gli appassionati di anime è palpabile. Insieme al trailer, si attendeva che sarebbe stata rivelata la data esatta del debutto ma ancora quanto sappiamo è solo che la serie uscirà a gennaio 2023.

Che impressioni vi siete fatti dal trailer? Fatecelo sapere con un commento!