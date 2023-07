MAPPA vs Ghibli: chi ha prodotto il miglior film sulla 2° Guerra Mondiale?

Nella recensione de La tomba delle lucciole e nell'analisi di In questo angolo di mondo abbiamo valutato i film singolarmente, apprezzandone le tematiche e riconoscendone il valore intrinseco. Trattando lo stesso argomento, il paragone tra i due è continuo e in molti si chiedono quale sia il migliore. Cerchiamo di capire.

C'è una differenza sostanziale nell'approccio alla guerra tra i due film. MAPPA copre oltre un decennio, concentrandosi sulla vita quotidiana della nostra protagonista, Suzu Urano, prima della guerra e su come la ragazza cerchi di ricostruire la propria esistenza dopo il 1945, con un matrimonio e il trasferimento nella città di Kure.

Ghibli, invece, pone fortemente l'accento sulla drammaticità degli eventi. I protagonisti Seita e Setsuko sono molto più piccoli di Suzu e questo, agli occhi dello spettatore, accentua quanto atroce possa essere la vita verso degli innocenti. Inoltre l'incipit si attesta a pochi mesi dall'esplosione delle due atomiche, non mostrandoci cosa ci fosse prima della guerra, perdendo quella "normalità" e slice of life che ne In questo angolo di mondo è presente e fondamentale.

Cercando di non fare spoiler, poi, i mood dei due finali sono molto diversi: speranza e tragedia. Una coerenza dall'inizio alla fine nell'approccio alla guerra per le due pellicole. La vita è bella e Il bambino col pigiama a righe. Due modi molto diversi di trattare lo stesso evento: la Seconda Guerra Mondiale.

Stiamo parlando di due must watch, però ci sentiamo di affermare la supremazia di La tomba delle lucciole, un film che a distanza di 35 anni dall'uscita continua ad emozionare il pubblico. Certamente In questo angolo di mondo, rilasciato nel 2016, deve ancora sviluppare quell'aura di sacralità e nostalgia che solo il tempo può regalare, ma siamo certi che nel corso degli anni farà parlare di sè.

E voi li avete visti? Quale preferite? Non esiste una risposta giusta o sbagliata. Fateci sapere la vostra nei commenti. Vi invitiamo inoltre ad approfondire l'idea della guerra che Sunao Katabuhi ha posto alla base del suo film.