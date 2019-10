Maquia: When the Promised Flower Blooms, ecco una clip esclusiva dell'Ultralimited Edition

Tra le grandi personalità del mondo dell'animazione, Mari Okada è una personalità importante del settore che, grazie al suo enorme curriculum, ha favorito la nascita di moltissimi progetti televisivi. Il suo ultimo e importante lavoro, Maquia - When the Promised Flower Blooms sta per arrrivare nel nostro Paese.

Anime Factory, etichetta legata all'animazione del distributore Koch Media, sta per portare nel Bel Paese l'ambizioso progetto animato della Okada sensei, al debutto alla regia. Per l'occasione, l'azienda ci ha rivelato in anteprima una clip esclusiva proveniente dal cofanetto dell'Ultralimited Edition, la stessa che trovate in apertura alla notizia, in cui possiamo ammirare il team a lavoro nella produzione del lungometraggio.

C'è molta attesa dei fan italiani verso Maquia - When the Promised Flowers Blooms, poiché non si tratta solo di un film dalla fortissima componente formativa e narrativa, ma anche di un anime dal comparto tecnico elevatissimo, frutto della maniacale cura dello studio P.A. Works, celebre per adattamenti animati del calibro di Uchoten Kazoku e Shirobako. Ne approfittiamo, inoltre, per ricordarvi di dare un'occhiata ai dettagli sulla Ultralimited Edition, un'edizione da non perdere per tutti i fan di Mari Okada.

E voi, invece, cosa ne pensate della clip in questione? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver ammirato il primo trailer in italiano di Maquia - When the Promised Flowers Blooms.