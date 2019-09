Maquia - When the Promised Flower Blooms, finalmente una data di uscita in Italia!

Con un'attesa maniacale, l'ultima perla di Mari Okada, Maquia - When the Promised Flower Blooms sta finalmente per approdare in Italia grazie ad Anime Factory. L'etichetta dedicata all'animazione dell'editore Koch Media salta direttamente l'uscita al cinema, per portare in home video il lungometraggio fantasy.

Dalle magiche mani di P.A. Works, studio molto amato in Giappone per aver sfornato piccolo gioiellini come Shirobako e Nagi no Asukara (una serie che vi consigliamo caldamente di recuperare qualora vi fosse piaciuto Your Name). L'ultima fatica della talentuosa regista è un piccolo trionfo del genere fantasy, con una grande cura al potenziale emotivo che l'opera vuole trasmette, elemento caratteristico della Okada.

La trama racconta degli Iolph, un popolo in grado di vivere per centinaia di anni senza invecchiare e famosi per i loro incredibili tessuti. Un giorno, durante un attacco da parte di alcuni misteriosi cavalieri a dorso di draghi, Maquia riesce a fuggire tra gli umani. Nel suo girovagare fa la conoscenza di Erial, un piccolo orfano, a cui decide di prendersi cura come una madre.

Già dalla sinossi è possibile comprendere le principali tematiche che l'opera vuole toccare senza alcuna censura, per questo motivo consigliamo di recuperare la pellicola a partire dal 17 ottobre, data ufficiale di rilascio dell'home video. Il blu-ray, inoltre, sarà accompagnato anche da un'Ultralimited edition. Il cast deve ancora essere annunciato, ma Anime Factory conferma Alessio Cigliano (Kenshiro di Ken il Guerriero) come la voce di Barrow.