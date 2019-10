Maquia - When the Promised Flower Blooms, finalmente disponibile il primo trailer italiano

Nel corso della giornata odierna, Koch Media e Anime Factory hanno finalmente condiviso il primo trailer ufficiale di Maquia - When the Promised Flower Blooms, il lungometraggio di Mari Okada che il prossimo 17 ottobre debutterà in Italia con due bellissime edizioni home video: la Limited e l'Ultralimited Edition.

Il profilo ufficiale di Koch Media ha pubblicato il trailer poche ore fa, dichiarando quanto segue: "Maquia, regia cinematografica d’esordio dell’apprezzata sceneggiatrice Mari Okada arriverà tra pochissimi giorni in home video e Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media che racchiude il meglio dell’offerta Anime, cinematografica e home video, è orgogliosa di mostrare il trailer di lancio del film. Maquia è un film che vi catturerà attraverso il racconto della vicenda umana di due persone rimaste sole che affrontano le difficoltà legate alla crescita e allo scorrere del tempo, sullo sfondo di un suggestivo scenario fantasy. Il trailer di lancio dell’opera, punta i riflettori proprio sulla storia di Maquia".

Casomai non conosceste quest'opera, vi ricordiamo che la sinossi ufficiale è stata così descritta dalla casa editrice: "Maquia: When the Promised Flower Blooms segue le vicende di Maquia, una giovane ragazza costretta a fuggire dalla città di Iorph dopo che questa viene attaccata da nemici sconosciuti e desiderosi di scoprire il segreto della longevità posseduto dai suoi abitanti — centenari ma comunque caratterizzati da un aspetto adolescenziale. Durante la sua fuga, Maquia trova un orfano ancora neonato che decide di allevare nonostante le differenze delle rispettive durate della vita".

