Maradona torna in vita e incorona ONE PIECE: non è uno scherzo, ma opera di un hacker

Maradona è per il gioco del calcio l'equivalente di ONE PIECE per la cultura otaku. Ma che cosa hanno in comune questi due nomi iconici? Apparentemente nulla, ma a quanto pare il defunto calciatore è tornato in vita per incoronare l'opera di Eiichiro Oda. Quella che avete appena letto non è una bufala, ma un qualcosa di realmente accaduto.

Mentre i fan analizzano delle teorie su Im-Sama, nelle ultime ore è divenuto virale un post in cui Diego Armando Maradona afferma che è ONE PIECE il migliore degli anime. La leggenda argentina e napoletana è però passata a miglior vita nel novembre 2020.

Un post lasciato nelle ultime ore sul profilo Facebook ufficiale di Maradona, attualmente rimosso dalla pagina, è stato dichiarato "ONE PIECE >>> any current anime", ONE PIECE è migliore di qualsiasi altro anime corrente. Maradona ha davvero lasciato questa dichiarazione? Spieghiamo cosa è accaduto in realtà.

Maradona non è ovviamente tornato in vita. Si tratta purtroppo di uno scherzo di cattivo gusto a opera di un hacker. Secondo quanto riferito, un account russo ha dato libero accesso a molte persone di diversi paesi all'account di Maradona. I più ingenui tra questi ne hanno approfittato condivdendo un loro pensiero attraverso la pagina del calciatore argentino, campione del mondo con la sua nazionale e d'Italia con il Napoli. Vi lasciamo a una dedica a Maradona dal mangaka di Holly & Benji.