Marauders: il fumetto degli X-Men riporta a sorpresa un gruppo di nemici

"Dawn of X" è stato un evento straordinario per l'universo fumettistico Marvel, avendo completamente costruito da zero il mondo dei mutanti. Gli X-Men si sono quindi visti trasformati, con un nuovo ordine e obiettivo, oltre che posizione nel mondo. Ciò ha portato naturalmente a vari conflitti e mutazioni dello status quo.

Di seguito sono descritti gli avvenimenti dei numeri 4 e 5 di X-Men: Marauders, pertanto non leggete a partire dal prossimo paragrafo se volete evitare spoiler.

Fin dai primi numeri, i Marauders hanno dovuto fare i conti con la scomparsa di Lim Zhao, un umano benestante che accidentalmente sembra aver toccato i portali di Krakoa per non tornare più indietro. Come hanno saputo Kate Pryde e Bishop nel numero 4 della collana, Zhao è tenuto prigioniero in una stanza segreta da sua moglie, Chen Zhao, in modo tale che ella possa usare questa scusa per rinforzare le proteste anti mutanti.

Dopo che Kate ha pubblicamente fatto sapere della situazione, Chen ha organizzato un incontro con La Settima Cerchia del Club Infernale. Questo gruppo debuttò nel mondo degli X-Men per la prima volta in X-Men: Scisma, arco narrativo del 2011. Come faranno i Marauders a rapportarsi con questi giovani geni del male? Tutto questo sta accadendo mentre due X-Men sono forse morti definitivamente e mentre il nuovo universo X-Men prosegue con varie testate, tra cui New Mutants.