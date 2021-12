Marauders: il futuro del team di mutanti secondo lo sceneggiatore Orlando

Molto presto il team creativo dietro la serie di fumetti Marauders verrà rinnovato, con l’entrata di Steve Orlando che sostituirà Gerry Duggan come sceneggiatore. In un’intervista esclusiva Orlando ha anticipato parte dei suoi piani per il futuro dei supercriminali dell’universo Marvel, parlando anche dei contenuti del primo annuale.

Marauders Annual #1, previsto per il 12 gennaio 2022, segnerà il battesimo del fuoco di Orlando come autore della serie. Stando a quanto rivelato da lui nel recente incontro con i colleghi di comicbook, saranno da subito stabiliti i suoi metodi di costruzione delle relazioni interne al team, e l’attenzione riservata a Brimstone Love, villain apparso nell’universo 2099.

L’annuale sarà inoltre fondamentale per instaurare le basi della rinascita dei Marauders, proiettando i protagonisti verso le avventure che prenderanno forma nella serie regolare, il cui debutto è previsto per il 30 marzo 2022. Rivisitando la prima missione del team messo insieme da Kate Pryde, Orlando si è voluto soffermare soprattutto sul salvataggio dei mutanti impossibilitati a raggiungere Krakoa.

L’obiettivo principale di Orlando è definire nella maniera più precisa possibile chi sono i Marauders, e come si inseriscono nel vasto e intricato universo degli X-Men, rinato grazie a Jonathan Hickman. Pryde cerca persone guidate da un forte senso di giustizia, e compassione, e per questo decide di fare affidamento su Bishop, Psylocke, Daken, Aurora, Tempo, e Somnus. Allo stesso modo Orlando e i suoi collaboratori hanno voluto riportare su carta un villain dimenticato, Brimstone Love, al quale è stata dedicata anche la variant cover dell’annuale che trovate in calce.

Un personaggio negativo, intento a far provare dolore ai suoi nemici, e interessato a far crollare Krakoa e le radici su cui si fonda questa nuova era dei mutanti di casa Marvel. Per concludere ricordiamo che Jason Aaron ha discusso del futuro dei fumetti Marvel, e vi lasciamo scoprire tre volumi perfetti per conoscere gli Eterni.