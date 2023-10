Mario Bros è stato ispirato da un personaggio di Akira Toriyama: ecco quale!

Anche se non appassionati dei videogiochi, è impossibile non conoscere Mario Bros. Il famoso idraulico della Nintendo è così originale che è difficile immaginare che sia stato ispirato da un altro grande personaggio, eppure è proprio così. E se vi dicessimo che Mario è stato ispirato da Akira Toriyama? Ascoltate le parole di Miyamoto!

Noi conosciamo Akira Toriyama per il suo Dragon Ball, che tutt'oggi influenza gli attuali manga shonen. Anche Dr. Slump è un'opera famosissima dell'autore, originale e soprattutto divertente. Proprio quest'ultima è stata la principale fonte d'ispirazione per il personaggio di Mario.

Il design e i retroscena di questo simpatico idraulico sono stati interamente realizzati dal suo creatore Shigeru Miyamoto, tuttavia il team di Nintendo ha faticato a trovare un modo per far muovere Mario all'interno del gioco. Per questo motivo, Miyamoto si è ispirato ad Arale di Dr. Slump per ricreare la famosa corsa di Mario:

"L'area attorno ai suoi fianchi è una grande articolazione che controlla il modo in cui si muove il suo corpo. Abbiamo creato tutti i suoi movimenti da questa considerazione: quando accelera e si inclina in avanti, quando si gira e si inclina a sinistra o a destra, ecc. Quindi Mario corre come Arale-chan con il corretto senso del peso nel corpo," ha condiviso Miyamoto in un'intervista riemersa quando gli è stato chiesto della corsa iconica di Mario.

Com'è stato rivelato dal suo autore, Arale non doveva essere la protagonista, ma Toriyama voleva assolutamente renderla il centro di Dr Slump.