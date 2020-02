La Mark 1 di Iron Man ha un upgrade nella nuova serie di 'Iron Man 2020'

La nuova miniserie che ha per protagonista il fratello di Tony Stark, Anko, ed intitolata Iron Man 2020 ci mostra una nuova versione della mitica Mark 1, la prima armatura utilizzata dall'eroe fondatore degli Avengers.

Nel primo numero si è scoperto che una sorta di "copia" di Tony Stark si cela dietro la ribellione dei robot. Abbiamo saputo che il Tony che abbiamo visto scampare dalla morte negli eventi narrati in Civil War II non è il vero Tony, ma un clone in cui l'eroe ha scaricato una parte della sua coscienza. Questa versione ibrida tra umano e robot, molto più vicina alla parte robotica come vediamo nel secondo numero di Iron Man 2020, si fa chiamare "Mark One" ed indossa una versione moderna della primissima armatura utilizzata da Tony Stark. Questa versione si presenta molto più piccola e con pezzi che sembrano suggerire che sia stata assemblata in fretta e furia. La prima, la classica Mark 1, era più grossa e di colore grigio (poi sostituita da una molto simile di colore giallo) e sembrava decisamente poco agevole da utilizzare, infatti venne sostituita con un modello, che poi diventerà iconico, che presentava i classici colori rosso e giallo caratteristici dell'eroe. In questo secondo numero, Arno e "Tony" arrivano a scontrarsi. Chi avrà la meglio? Lo sapremo nei prossimi numeri.

Non perdetevi, inoltre, la nuova miniserie Empyre di Marvel Comics che vedrà Fantastici 4 e Avengers schierarsi contro gli Skrull e i Kree che vogliono invadere il nostro pianeta e che uscirà ad Aprile prossimo. Sempre nel mese di Aprile arriverà anche la nuova serie dedicata alla Vedova Nera che accompagnerà il prossimo film della spia russa.