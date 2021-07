My Hero Academia: l'atleta olimpico Marquis Dendy si prepara alla gara citando l'anime!

I Giochi olimpici di Tokyo 2020 hanno regalato tanti sorrisi ai fan anime, dalla splendida performance della ginnasta Alexa Moreno, che durante il suo corpo libero ha citato l'anime di Demon Slayer, alla sigla di Haikyu!! utilizzata durante le partite della nazionale giapponese. Le sorprese, però, sembrano non essere finite.

Marquis Dendy, atleta olimpico di ventott'anni e campione di salto in lungo, ha commissionato a un artista un singolare artwork che lo ritrae come eroe di My Hero Academia, da utilizzare come immagine di profilo sui social per caricarsi in vista della prossima gara. In calce potete dare un'occhiata all'immagine, in cui l'atleta sfrutta il Quirk "Impact Soles" per conquistare l'agognata prima posizione.

Marquis Dendy è un atleta originario di Delaware, Florida (USA), e un grande appassionato di opere giapponesi. Sul suo profilo Twitter, tra un messaggio per le Olimpiadi e una foto in compagnia degli amici, è possibile notare dozzine di retweet e citazioni ad anime e manga, tra cui spiccano riferimenti a ONE PIECE, Naruto, Pokémon, Konosuba e molti altri. Noi ovviamente gli facciamo un grande bocca in lupo in vista della gara del 31 luglio.

E voi cosa ne dite? Vi piace l'artwork? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi lasciamo alla preview di My Hero Academia 5x18, l'episodio dell'anime in uscita proprio nel giorno del grande evento.