MARS RED: ecco il video musicale della opening con nuove scene dell'anime

Tratto dalla celebre opera teatrale, l'adattamento animato MARS RED ha finalmente compiuto il suo debutto lo scorso 7 aprile. La serie, forte di un'ambientazione e di un comparto tecnico particolarmente ispirato, gode inoltre della sigla cantata dal celebre gruppo musicale WagakkiBand.

A circa un anno di distanza dall'uscita del primo trailer di MARS RED, l'anime ha finalmente raggiunto le televisioni nipponiche nella prima settimana di aprile. Solo a partire dal secondo episodio è stata mostrata agli spettatori l'opening dell'anime che è risultata in un vero e proprio successo dal momento che è stata la prima canzone del gruppo WagakkiBand a raggiungere 1 milione di visualizzazione nel minor tempo possibile.

Intitolata "Aria of Life", il video musicale in questione è disponibile in cima alla pagina con tanto di scene inedite di MARS RED che appariranno solo durante il corso della trasmissione. Per quanto riguarda MARS RED, essa è scritta da Bun-O Fujisawa, direttore dell'omonimo musical drammatico, mentre la sceneggiatura è stata invece affidata a Junichi Fujisaki, precedentemente conosciuto per Ghos in the Shell: Stand Alone Complex. Per quanto riguarda la trama della storia, il team descrive la sinossi quanto segue: "La storia ruota attorno alla “16th Special Force”, conosciuta anche come “Code Zero”, un’unità formata dal governo giapponese nell’era Taisho per combattere contro i vampiri."

