Marvel: Absolute Carnage mette in scena le immense abilità del figlio di Venom

Durante il corso degli eventi di Absolute Carnage abbiamo potuto constatare come il figlio di Eddie Brock non sia propriamente normale, ma nasconda delle capacità paranormali che hanno perfino spaventato il simbionte Sleeper. Nel numero 5 della testata, La Marvel Comics si focalizza ulteriormente sulle mostruose capacità del ragazzo.

Il numero vede uno scontro molto teso tra Eddie Brock e Carnage, i quali danno fondo a tutte le forze per sconfiggere il rispettivo avversario. Allo stato attuale, Carnage è divenuto una sorta di entità ultraterrena, e ha intenzione di evocare il divino Knull per gettare il mondo nel caos più totale.

Le sorti della battaglia pendono a favore di Eddie, spingendo Carnage a dover mettere in mezzo suo figlio Dylan per destabilizzare il suo avversario. Sfortunatamente per lui però, il ragazzo dimostra delle capacità sovrumane, attivando dei misteriosi poteri che colorano i suoi occhi di nero e gli permettono di vaporizzare il simbionte che stava per attaccarlo.

E' chiaro a questo punto, come il figlio di Eddie Brock abbia delle potenti abilità di cancellazione dei simbionti, che durante il conflitto torneranno sicuramente utili. Di contro, Eddie non ha scelta e uccide Cletus, riassorbendo il simbionte di Carnage per assumerne il controllo e fermare il suo impeto distruttivo.

Così facendo, però, Eddie porta a compimento il piano di Carnage: mette insieme tutti i codex, i quali si riconnettono alla mente alveare di Klyntar risvegliando il potente Knull, che dopo un lunghissimo sonno durato eoni - riprende coscienza. Peggio ancora, fuoriesce dalla sua gabbia, assumendo il controllo di ogni simbionte che popola il pianeta.



La Marvel ha reso disponibile la preview dell'epilogo di Star Wars. Che tipo di collegamento ci sarà tra il fumetto e il videogioco di Marvel's Avengers?