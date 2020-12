Marvel, America Chavez: Made In The USA prossimo alla pubblicazione

Il nuovo fumetto Marvel dedicato ad America Chavez, conosciuta anche come Miss America, verrà finalmente pubblicato. Entriamo più nel dettaglio.

La serie Marvel venne annunciata all'inizio del 2020 con uscita prevista per Giugno 2020, a causa dell'emergenza COVID-19 però purtroppo la data di diffusione al pubblico venne rimandata più volte ed ora finalmente sembra che sia stata fissata: America Chavez: Made In The USA sarà reso disponibile a partire da Marzo 2021.

Composto da 5 numeri, il fumetto è scritto da Kalinda Vazquez che già partecipò alla creazione delle serie Runaways di Marvel e Once Upon a Time della ABC. La donna si è mostrata entusiasta di partecipare alla stesura della storia di un personaggio di cui si è detta fan dal momento della sua prima apparizione. I disegni sono realizzati da Carlos Gómez, che in passato illustrò le tavole di Amazing Mary Jane, mentre la prima cover è opera di Sara Pichelli.

Gómez in un'intervista, in riferimento alla supereroina, affermò: "Sono così eccitato per questa nuova serie! Il suo stile ed i suoi poteri la rendono uno stupendo personaggio... Ci sono così tante cose che puoi fare con lei, è folle. Non potrei essere più felice di salire su questa nave. Quindi preparatevi per un nuovo racconto di origini con un sacco di colpi di scena inaspettati!". Come ricordato dall'artista infatti il fumetto approfondirà i poteri e le origini di America.

Cosa ne pensate di questa prossima uscita? Fatecelo sapere con un commento. Ricordo inoltre che un'altra serie Marvel, dedicata a Beta Ray Bill, verrà pubblicata nello stesso mese.