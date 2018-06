Marvel annuncia l'appuntamento tra Iron Man e The Wasp!

Iron Man ha frequentato molte donne nell'universo Marvel, ma sembra che riaccenderà una vecchia fiamma con la collega Wasp nel prossimo Tony Stark: Iron Man # 4.

Il numero del 19 settembre di Dan Slott e della prossima serie di Valerio Schiti rivela Tony Stark e Janet Van Dyne che si baciano nella copertina di Alexander Lozano. L'immagine, che è visibile qui sotto, mostra gli eroi vestiti nelle loro rispettive divise con Jan che tiene l'elmo di Iron Man di Tony.

Per coloro che potrebbero aver letto più recentemente i fumetti o semplicemente hanno bisogno di un aggiornamento, Jan e Tony hanno avuto una breve relazione in Avengers n. 224 del 1982. A quei tempi, la vera identità di Iron Man era ancora un segreto sia per il pubblico che per i suoi compagni di squadra dei Vendicatori. Janet aveva da poco divorziato da Hank Pym, dopo che era diventato violento nei suoi confronti, e aveva iniziato a frequentare Tony senza conoscere la sua identità eroica. Tuttavia, quando The Wasp scoprì chi era Iron Man, terminò la relazione dicendo che non poteva stare con qualcuno che non solo che è un collega, ma anche un amico dell'ex marito.

Per quanto riguarda come Janet e Tony finiscano insieme attualmente o dove andrà a finire la loro relazione, questo resta ancora tutto da vedere. Ricordiamo che Tony Stark fa parte dell'iniziativa "Fresh Start" della Marvel annunciata all'inizio di quest'anno. L'iniziativa vede scuotimenti creativi del team attraverso i membri chiave della Marvel, portando ciò che il capo ufficiale, Joe Quesada, ha definito "nuove idee innovative".

Che ne pensate di questo accoppiamento amoroso? Ve l'aspettavate?