Champions: Marvel Comics annuncia un cambio di look per Ironheart e Il Fichissimo Hulk

Marvel Comics ha recentemente annunciato che due componenti del gruppo noto come “I Campioni” (diminutivo di I Campioni di Los Angeles) sfoggeranno a breve un nuovo look: si tratta di Riri Williams, meglio nota come Ironheart, e Amadeus Cho, ossia Il Fichissimo Hulk.

I nuovi look dei suddetti supereroi sono infatti apparsi sulla copertina di Champions #23 realizzata dall’artista RB Silva e in uscita nel prossimo mese di agosto. Mentre la precedente armatura di Ironheart era disegnata affinché ricordasse quella del mentore Iron Man, il nuovo equipaggiamento vedrà il nero ed il rosa come colori dominanti.



Per quel che concerne invece Amadeus Cho, il personaggio continuerà ad essere verde: molto più magro di quanto non fosse l’originale Hulk, l’alter-ego di Amadeus ha infine rinunciato ai suoi pantaloncini in cambio di un costume intero.



Realizzato dall’artista italiano Stefano Caselli, il nuovo look di Ironheart ha fatto capolino anche su Twitter, quando Jim Zub, scrittore di Champions, si è rivolto ai fan per elogiare l’operato del collega: “Fan di Riri Williams e cosplayer, non so se ieri abbiate visto o meno il suo nuovo look, ma Ironheart otterrà presto una nuova armatura che esordirà in uno dei prossimi numeri di Champions! @St3Caselli ha fatto davvero un ottimo lavoro nel disegnare il nuovo look di Riri!”.



Le anticipazioni di Champions #23 rivelano che "Ironheart e Amadeus Cho compiranno dei passi avanti nei loro percorsi supereroici”, mentre il compagno di squadra Nova “farà un passo indietro”. Gli spoiler suggeriscono addirittura che Sam Alexander potrebbe lasciare il gruppo, che attualmente include fra le sue fila anche Spider-Man (Miles Morales), Wasp (Nadia Pym), Ms. Marvel (Kamala Khan) e Viv Vision.

E voi, cosa ne pensate dei nuovi look di Ironheart e Amadeus Cho?