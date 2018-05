Marvel annuncia gli Avengers della West Coast per agosto 2018

La Marvel Comics ha annunciato il ritorno degli Avengers della West Coast nel corso della prossima estate, svelando anche il team creativo della nuova serie e gli eroi che comporranno la nuova formazione dei Vendicatori della Costa Ovest.

I membri della formazione dei West Coast Avengers saranno i due Occhio di Falco (Clint Barton e Katie Bishop), Gwenpool, Fuse, Quentin Quire e America Chavez: la serie Marvel Comics nascerà dall'incontro tra Kelly Thompson - sceneggiatore di Hawkeye e Rogue and Gambit - e l'italiano Stefano Caselli, con il primo numero che debutterà il 22 agosto 2018.

Thompson ha commentato così l'annuncio:

"Tutti loro hanno bisogno e vogliono trarre qualcosa dall'essere membri di una squadra. Kate ha bisogno di aiuto per salvare Los Angeles, poiché i supercriminali si sono resi conto che quella zona non ha supereroi a difenderla. Inoltre penso che una parte di lei senta la mancanza di essere parte di un team. Ha sempre lavorato da sola, contando su se stessa, e questo è figo. Ma vuole anche essere colei che, senza alcun potere, può affermare di essere il boss, il leader degli Young Avengers.

Clint, invece, sta provando ad aiutare Kate, ma non vuole ammettere che gli piace essere un mentore. Gwenpool è un jolly davvero strano, mentre Quentin Quire è il tipo che si caccia sempre nei guai ma desidera ardentemente una famiglia.

Per quanto riguarda America, penso che lei sia l'elemento più interessante, con un aspetto in particolare che sarà il più stimolante da esplorare: perché è tornata a LA? Perché è tornata da Kate? Le mancava agire con lei come duo?"

Non resta che attendere le prossime, succose anticipazioni su West Coast Avengers, la nuova serie di Kelly Thompson e Stefano Caselli in uscita il 22 agosto.