Marvel: annuncia l'iniziativa Trick or Read per Halloween 2023

In qualità di grande casa editrice Marvel Comics ha il compito di tenere alto l’interesse dei lettori organizzando eventi volti a celebrare festività o determinate ricorrenze e anniversari dei supereroi più celebri. Stavolta ha pensato di festeggiare Halloween con una simpatica variante del programma Free Comic Book Day: il Trick or Read.

Si tratta di un evento previsto per la fine del mese di ottobre, di cui ancora manca la conferma nel nostro paese, e durante il quale in molte fumetterie e librerie verranno distribuiti gratuitamente cinque volumi appartenenti sia a collane di supereroi targate la Casa delle Idee sia al vastissimo universo di Star Wars, con l’aggiunta di un albo speciale per i lettori più piccoli. Come potete infatti vedere dall’immagine promozionale dell’evento riportata in fondo alla pagina, si tratta nello specifico di Amazing Spider-Man: The Birth of Tombstone #1, storia apparsa per la prima volta in Amazing Spider-Man #3 che racconta una delle prime storie della nuova era di Spidey, in cui affronta il terribile Tombstone che svolgerà un ruolo centrale nelle prossime storie ragnesche del 2023.

Il secondo è Captain Marvel: Higher, Faster, Further #1, ristampa del primo numero di Captain Marvel del 2012, scritto da Kelly Sue Deconnick e disegnata da Dexter Soy, in cui si narra l’evoluzione di Carol Denvers da Ms. Marvel a Capitan Marvel. A seguire sarà disponibile anche Moon Knight: Knight of Blood #1, ristampa di Moon Knight #18 di Jed MacKay e Federico Sabbatini, in cui Marc Spector deve vedersela con una nuova gang di vampire.

Star Wars: The High Republic – Attack of the Hutts #1, ristampa di Star Wars: The High Republic #5 di Cavan Scott e Ario Anindito, caratterizzato da uno dei momenti cruciali della nuova introduzione nel canone di Guerre Stellari, e incentrato sulla giovane Padawan Keeve Trennis. A chiudere la serie di omaggi dell’evento è Spidey and his Amazing Friends Halloween Trick-or-Read 2023, storia del tutto originale per i lettori più giovani. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Prima di salutarci, ecco la storia mai sviluppata dell’universo 3099, e alle serie più mature che potremmo leggere col ritorno dell’Universo Ultimate.