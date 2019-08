La Marvel annuncia il matrimonio tra Spiderman e Black Cat

Dopo il tumulto mediatico creatosi intorno alla questione Spiderman tra Sony e la Disney, la Marvel annuncia in maniera inaspettata un nuovo volume dedicato all'Uomo Ragno e a Black Cat, all'interno del quale si sancirà la loro unione attraverso un matrimonio.

Spidey possiede una larga cerchia di alleati e villain nel suo universo fumettistico, e Felicia Hardy (Black Cat) è sicuramente una delle personalità più interessanti e intriganti. Questo autunno la Gatta Nera si unirà all'Uomo ragno in Black Cat Annual#1, che recita le seguenti parole: "Sei cordialmente invitato al matrimonio di Black Cat e Spiderman".

Potete osservare un'anticipazione dell'evento nella cover in calce all'articolo, che mostra i due sposini in prima pagina. Spidey sembra piuttosto sorpreso e forse non molto incline a prendere la mano di Gatta Nera, mentre quest'ultima appare più entusiasta che mai, vestita con uno scintillante abito grigio.

Felicia Hardy è un personaggio molto complesso. In passato ha dimostrato di essere un'astuta e imprevedibile alleata, mentre a volte ha mostrato il suo lato più meschino e calcolatrice. Si è ritagliata uno spazio di secondo piano nella serializzazione attuale di Spider-Man ma sembra che in futuro sia destinata a emergere sempre di più.

La serie di Gatta Nera sta mettendo in luce le sue abilità caratteristiche, e anche se vanno in controtendenza con gli ideali di Spider-Man, ciò non toglie che i due potranno incontrarsi in eventi speciali come quello di cui sopra.

Black Cat Annual sarà scritto da Jed Mackay e disegnato da Javier Pina, mentre la cover è ad opera di J. Scott Campbell. E' stata annunciata una variant cover di cui si occuperà Todd Nauck.

La Casa delle Idee ha pubblicato un nuovo trailer per lo Spider-Man di J.J Abrams. E' stata annunciata una variant cover per Red Goblin: Red Death.