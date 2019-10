Marvel annuncia una nuova serie dedicata a Spider-Man: Noir

Dopo l'annuncio della nuova miniserie di Spider-Man dedicata al Daily Bugle, i fan delle avventure di Peter Parker saranno entusiasti di sapere che verrà pubblicata una testata inedita con protagonista Spider-Man versione Noir.

Salito alla ribalta dopo la sua comparsa in "Spider-Men: Un Nuovo Universo", in cui è stato doppiato dal celebre attore Nicolas Cage, la versione noir del personaggio creato dalla penna di Stan Lee sarà quindi protagonista di una nuova serie disponibile a partire da marzo 2020. Margaret Stohl si occuperà dei testi, mentre i disegni saranno di Juan Ferreya. Composta da cinque volumi, l'opera si collegherà direttamente a Spider-Verse. In calce alla notizia potete inoltre trovare un bozzetto promozionale.

Ecco la presentazione ufficiale del personaggio: "L'ultima volta che lo abbiamo visto Spider-Man: Noir era stato ucciso dagli Inheritors, durante Spider-Geddon. Ma nessuno riesce a sconfiggere veramente l'Uomo Ragno, e Spidey Noir è uno dei migliori. Verrà infatti fatto resuscitare grazie ad un rituale magico nel numero 5 di Spider-Verse, così il Peter Parker abitante di Terra-902014 capisce che ci sono minacce più grandi di due gruppi criminali in lotta tra loro. La guerra si avvicina, e nel primo volume di Spider-Man: Noir arriva anche a New York".

Mentre aspettiamo vi lasciamo con il nostro riassunto dell'ultimo numero di Spider-Man di J.J. Abrahams.