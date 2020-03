La Marvel annuncia una nuova serie sul personaggio di America Chavez

Uno dei personaggi più recenti introdotti dalla Marvel e maggiormente amati dal pubblico, è America Chavez. l'eroe riceverà una nuova serie, America Chavez: Made in The USA, a cura di Kalinda Vasquez per ciò che riguarda la scrittura, e di Carlos Gomez per il reparto artisico.

La nuova pubblicazione svelerà le origini e le abilità del personaggio, che dovrà i conti con le pesanti conseguenze che potrebbero destabilizzare anche il mondo che la circonda.

Vazques ha condiviso tutto il suo entusiasmo per la realizzazione del progetto:

"Ero un fan di America Chavez sin dal primo momento in cui è stata introdotta nell'universo Marvel. E' un tale onore avere l'opportunità di raccontare una storia americana, e non potrei essere più entusiasta di aver preso parte a questo progetto. Lavorare con Sana Amanat, Annalize Bissa e il resto della redazione Marvel è stato così fantastico, e non vedo l'ora che il mondo veda le incredibili opere d'arte che Carlos Gomez ha realizzato per questa pubblicazione.

In questa serie, America verrà messa alla prova come mai prima d'ora, e le sfide che dovrà fronteggiare la costringeranno ad attingere ancora di più da quel pozzo di forza e ferocia che giace dentro di lei...".

La splendida cover che potete ammirare in calce all'articolo è stata realizzata da Sara Pichelli; l'uscita del primo numero della serie è fissata per Giugno, mentre per quanto riguarda la sinossi ufficiale, è la seguente:

"America Chavez è incredibile - le sue origini, la sua forza, i suoi sconvolgenti portali stellari! Ma quando le fondamenta di tutto ciò in cui crede diventeranno cedevoli, America si alzerà e affronterà le parti di se stessa da cui fugge."

La Marvel ha annunciato il ritorno delle Gemme dell'Infinito con "Infinite Destinies". Parlando di nuovi personaggi, il numero tredici di Ms. Marvel ha introdotto l'eroe Amulet.