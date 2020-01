La Marvel annuncia la nuova serie dei New Warriors!

La Marvel Comics ha annunciato una nuova serie dei New Warriors nella giornata di ieri. La serie, che uscirà in primavera negli Stati Uniti, vedrà Daniel Kibblesmith occuparsi della scrittura, mentre ai disegni troviamo Luciano Vecchio.

I fan duri e puri della Casa Delle Idee ricorderanno senz'altro che i New Warriors furono la miccia che fece deflagare la prima Civil War che divise la comunità supereroistica della Marvel Comics. In quell'occasione, i New Warriors attaccarono un gruppo di scalcinati villain per alzare lo share di una sorta di reality show a cui partecipavano. Le cose precipitarono in fretta, infatti uno dei villain si fece esplodere, causando molte vittime innocenti, tra cui dei bambini di una scuola nelle vicinanze. Il gruppo è poi tornato in diverse incarnazioni, riuscendo a riabilitare in parte il buon nome del team. La serie sarà composta da 5 numeri, che inizieranno dopo l'evento Outlawed, un One Shot dove i giovani eroi della Marvel Comics verranno messi al bando. La nuova formazione dei New Warrior vedrà nella sue fila: Firestar, Speedball (per molte volte il leader della formazione), Namorita (cugina di Namor), Rage e Silhouette. Oltre ai New Warriors, è stata annunciata anche una nuova serie dei Power Pack che partirà sempre nel mese di aprile.

Vi lasciamo poi con le variant di Zerocalcare e Spugna di Absolute Carnage, l'evento dedicato al malvagio simbiote Carnage che scatenerà la sua furia dal 16 gennaio prossimo nella serie della Panini Comics.