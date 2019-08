La Marvel annuncia una nuova serie sul personaggio di Morbius

Morbius si prepara a riaffacciarsi sugli scaffali delle fumetterie con una nuova serializzazione annunciata dalla Marvel nella giornata di martedì. Il personaggio riceverà un adattamento live action il prossimo anno ed era solo questione di tempo prima che si muovesse qualcosa anche in ambito comics.

Il primo numero farà capolino sul mercato nel mese di Novembre, e la testata sarà gestita da Vita Ayala per quanto riguarda la sceneggiatura mentre Marcelo Ferrerira si occuperà del comparto artistico. Ryan Brown illustrerà le cover.

La Marvel ha pubblicato una breve descrizione della nuova serie, insieme alla copertina del primo numero che potete osservare in calce:

"Michael Morbius è stato maledetto per condurre un'esistenza da Vampiro! Ma come succederebbe se nel tentativo di curarsi diventasse qualcosa di più...qualcosa di ancora peggiore. Che tipo di mostro diventerà Morbius?"

Lo sceneggiatore Ayala ha accumulato una buona esperienza nel settore, avendo lavorato in passato a diversi progetti che vi citiamo di seguito: Age of X-Man: Prisoner X, BLACK (AF): Devil's Dye, Shuri, Submerged, Magic: The Gathering: Chandra, and Suicide Squad Most Wanted: El Diablo & Boomerang.

Per quanto riguarda Ferreira, invece, ha illustrato dei titoli molto popolari come Ritorno al Futuro, Teenage Mutant Ninja Turtles New Animated Adventures, Black Dynamite, War of the Realms: Punisher, and Angry Birds Transformers.

La Sony e la Marvel porteranno Morbius sul grande schermo il 31 Luglio del 2020, con un lungometraggio live action ambientato nello stesso universo del Venom di Tom Hardy. Jared Leto prenderà la parte di Morbius. Il film sarà diretto da Daniel Espinosa e sceneggiato da Matt Sazama e Burk Sharpless.

Anche Ghost Rider è pronto a tornare con una nuova serie di fumetti, insieme ad Annihilus.