La Marvel annuncia una nuova serie sui Power Pack: disponibili le prime tavole

Il team artistico della Marvel Comics, composto dallo sceneggiatore Ryan North e l'artista Nico Leon, si appresta a riportare in auge il gruppo dei Power Pack attraverso la pubblicazione di una nuova serie.

I personaggi di Katie, Julie, Jack e Alex Power ritorneranno all'interno di una miniserie di cinque numeri. Il primo, sarà caratterizzato da una cover attinente all'evento di Absolute Carnage - curata dal talentuoso Ryan Stegman - insieme ad altre due Variant, una incentrata su Leon e l'altra su Eduard Petrovich.

L'annuncio è stato accompagnato da una breve anticipazione della serie, con il rilascio di una sinossi e alcune tavole in bianco e nero visibili in basso all'articolo:

"I Power Pack sono tornati! Katie, Julie, Jack e Alex Power sono stati supereroi da quando hanno imparato ad allacciarsi le scarpe. Sono passati anni da quando hanno combattuto fianco a fianco come una famiglia, ma un'occasione speciale - e un vecchio rancore - sta per rimettere insieme la banda. C'è solo un piccolo intoppo: una nuova legge che limita i supereroi minorenni! Ma sicuramente, se è in gioco il destino di tutta New York City, sarà fatta eccezione per l'utilizzo dei poteri?? Incrociate le dita mentre i fratelli Power combattono per il loro diritto di salvare il mondo!

Il primo numero dei Power Pack arriverà sul mercato nel mese di Aprile.

In Italia, Absolute Carnage debutterà il 16 Gennaio, con delle Variant Cover di ZeroCalcare e Spugna. Analizzando un indizio piuttosto eloquente, pare ormai certo l'arrivo di una nuova serie su Moon Knight.