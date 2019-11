La Marvel annuncia una nuova serie con protagonista Spider-Woman

La Marvel Comics nelle ultime ore ha annunciato una nuova serie su Spider Woman, con una data di lancio fissata per Marzo 2020. La protagonista dell'avventura sarà Jessica Drew, mentre l'opera è scritta da Karla Pacheco (Punisher Annual, Fantastic Four 2099) e Pere Perez (Uncanny X-Men).

Di seguito vi riportiamo le parole della Pacheco:

"Adoro Spider-Woman e sono incredibilmente entusiasta di condividere questa serie sia con i nuovi che con i vecchi fan di Jessica Drew. Una grande serie da non perdere, piena d'azione, con alcune sorprendenti reminescenze di Venom dal passato" e una tonnellata di esplosioni di elicotteri.

È un'avventura super divertente con molti colpi di scena ... e seriamente, così tante esplosioni di elicotteri. Stiamo trattando il personaggio in maniera importante, rendendola più cattiva di quanto non sia mai stata prima, e non vedo l'ora che i lettori vedano cosa abbiamo inventato”.

Questa sarà la settima serie da solista per Spider Woman, dopo l'ultima conclusasi nel 2015, che vide il personaggio rimanere incinta e in seguito diventare madre. Inoltre, nella sua ultima apparizione, il personaggio indossava un nuovo costume e operava come investigatrice privata, mentre in questa nuova serie sfoggerà una suit caratterizzata da uno stile più classico.

La Marvel ha reso disponibile una sinossi ufficiale di Spider-Woman:

"Che si tratti di cacciare Skrulls o di abbattere H.Y.D.R.A., le avventure di Spider-Woman l'hanno resa una delle preferite dei lettori per decenni e, a marzo 2020, ne intraprenderà una nuova di zecca in Spider-Woman # 1!

L'enigmatica Vendicatrice è sempre stata misteriosa quanto impavida, e la sua ultima serie si apre con lei che non si sente abbastanza se stessa ... Alla ricerca di nuovi brividi, Spider-Woman intraprende un lavoro che la mette nel mirino di un nemico tutto nuovo! Presto si ritrova intrappolata in una rete di intrighi, circondata da forze sconosciute e inclini alla sua distruzione.

Con il pericolo da tutte le parti e il suo passato mortale che la perseguita, Spider-Woman è pronta per un giro pieno di azione, che lei non farebbe in nessun altro modo!"



