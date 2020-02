La Marvel annuncia un nuovo gruppo di supereroi: The Union

La Marvel Comics ha presentato un nuovo gruppo di supereroi in vista della serie evento Empyre, noto come "The Union". La Casa delle Idee ha rilasciato un comunicato stampa in cui vengono introdotti i membri di questa squadra inedita:

Snakes, un eroe dell'Irlanda del Nord, Kelpie della Scozia, The Choir dal Galles e per ultimo Britannia. La serie arriverà sul mercato nel mese di Maggio: Paul Grist si occuperà della sceneggiatura, mentre Andrea di Vito curerà il comparto artistico.

La Marvel ha rilasciato una breve descrizione del titolo, che vi lasciamo di seguito:

"Il nuovissimo super team della Marvel è qui! Fai la conoscenza de "L'Unione", una squadra composta da eroi provenienti da tutto il Regno Unito, in una nuova entusiasmante serie dello scrittore Paul Grist (Judge Dredd, Jack Staff) e dell'artista Andrea Di Vito (Annihilation). Appena in tempo, Union Jack si è unito insieme a una serie di nuovi spettacolari eroi per affrontare la minaccia galattica in arrivo nell'evento della Marvel del 2020, Empyre, ma questo è solo l'inizio delle epiche avventure di questa squadra".

Anche lo scrittore della serie, Paul Grist, ha espresso tutto il suo entusiasmo per il progetto:

"40 anni fa, Roger Stern e John Byrne hanno introdotto un nuovo Union Jack nelle pagine di Capitan America! Questo è il fumetto che aspetto da 40 anni!

Sapevate che la nuova serie di Spider Woman debutterà il 18 Marzo? Ritornando ad Empyre, in vista della serie evento Capitan Marvel brandirà una nuova micidiale arma.