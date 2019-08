La Marvel annuncia un progetto che 'cambierà il futuro dei comics'

Durante il panel di Disney+ la Marvel Comics ha rubato la scena con un annuncio piuttosto importante. Gli editori CB Cebulski e Tom Brevoort sono saliti sul palco per fare una retrospettiva degli otto anni di Marvel. I due hanno concluso il discorso col botto, con un teaser di un evento "enorme" che cambierà il "futuro dei comics".

Il progetto in questione si chiamerà Incoming e arriverà nel mese di dicembre. Il sito web della Marvel ha diffuso un'immagine promozionale piuttosto vaga, che presenta una silhouette completamente bianca difronte a un paio di occhi bianchi.

La Marvel ha presentato lo One-Shot in questo modo:

"Oggi al D23 Expo, il direttore generale della Marvel Comics CB Cebulski e il direttore esecutivo Tom Brevoort hanno rivelato il fumetto One-Shot che modellerà il futuro della Marvel Comics nel 2020 e oltre. Dalla saga di Dark Phoenix fino agli eventi di oggi."

Lo sfondo fa intuire un intreccio narrativo che presume una trama "cosmica", e il fondo viola potrebbe riferirsi a Thanos. Questa affermazione è rafforzata dal logo ravvisabile in basso a sinistra della pagina, che sembra rappresentare il pianeta Saturno in fiamme. Per chi non lo sapesse, Thanos viene da Titano, una delle più grandi lune di Saturno.

Non è ancora chiaro se questo abbia qualcosa a che fare con l'imminente Marvel Annihilation, un evento che coinvolgerà diversi supereroi per la durata di sei albi. E' stato poi annunciato il ritorno di Marvel 2099.