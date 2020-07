La Marvel annuncia il prossimo crossover di Venom: il protagonista sarà Knull

Questo Dicembre, Knull sarà protagonista di un nuovo crossover a cura degli autori Donny Cates e Ryan Stegman. La serie, intitolata King in Black, si è svelata attraverso un trailer pubblicato dalla Marvel Comics nelle scorse ore.

Cates si è espresso con le seguenti dichiarazioni in merito alla sua nuova avventura:

"Rispetto agli altri eventi, questa è la cosa più figa, hevy metal, e più vicina all'horror di Chtulu su cui io abbia mai lavorato. Ancora non riesco a credere che la Marvel ci stia lasciando scrivere una storia così dark e spaventosa".

Stegman è poi intervenuto aggiungendo:

"Una delle cose di cui sono più orgoglioso di questa serie... è la creazione del personaggio di Knull. Abbiamo in cantiere alcuni design inediti davvero interessanti e allo stesso tempo raccapriccianti, che vi sveleremo nel corso del racconto".

Apparso per la prima volta nel terzo numero di Venom, Knull è il creatore di due razze aliene: i Klintar e gli Exolons. I primi fanno parte della stessa famiglia simbiotica di Carnage e Venom, e in generale della gran parte di simbionti introdotti nell'universo Marvel.

Ultimamente Knull ha rivestito il ruolo di antagonista in Silver Surfer: Black, e alla fine dell'anno lo vedremo in azione in Web of Venom: Wraith, scritto dallo stesso Donny Cates.

