Marvel annuncia il ritorno di Genis-Vell, il figlio dell'originale Capitan Marvel

Genis-Vell, figlio dell'originale Capitan Marvel Mar-Vell, sarà presto protagonista di una serie a fumetti limitata scritta dallo sceneggiatore Peter David. Il personaggio di Genis-Vell è recentemente tornato in vita, sulle pagine della serie Captain Marvel, dopo un'assenza di circa quindici anni nei fumetti della Casa delle Idee.

Nonostante al giorno d'oggi la versione più popolare del personaggio sia sicuramente la bionda supereroina Carol Danvers interpretata, nei film, da Brie Larson (qui la nostra recensione di Capitan Marvel), il kree Mar-Vell è stato il primo eroe ad assumere l'identità di Capitan Marvel nei fumetti.



Suo figlio, Genis-Vell, è stato il terzo Capitan Marvel, creato da Ron Marz, Ron Lim e Joe Phillips nel 1992 sulle pagine di The Silver Surfer Annual #6. La nuova serie di cui sarà protagonista, intitolata Genis-Vell: Captain Marvel, sarà composta da cinque numeri e vedrà ai disegni l'artista Juanan Ramìrez.



"Non pensavo avrei avuto l'opportunità di tornare a scrivere Genis, considerato che fosse morto e tutto il resto. Ma evidentemente la morte non è per sempre... ed è in realtà uno dei temi che ho ideato per questa serie limitata", ha spiegato lo sceneggiatore David. "È bello riunirsi con Genis, Rick, Marlo e tutta la gang di Genis-Vell".



Genis-Vell: Captain Marvel #1 verrà pubblicato a Giugno. Nella gallery in fondo all'articolo proponiamo le cover del numero, realizzate dagli artisti Mike McKone, Dan Jurgens, Peach Momoko e Juni Ba.



Recentemente, Brie Larson si è mostrata fiduciosa circa il suo futuro nell'MCU: presto la rivedremo nel ruolo di Capitan Marvel nel film The Marvels.