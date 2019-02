Marvel annuncia Savage Avengers, la nuova serie che vede Conan unirsi ai Vendicatori!

Proprio in queste ore Marvel ha reso nota una notizia di grande importanza per tutti gli appassionati: presto avrà inizio una nuova serie, intitolata Savage Avengers, che vedrà in azione alcuni degli eroi più controversi in assoluto, da Venom a Punisher, fino ad arrivare a Wolverine e addirittura a Conan il Barbaro!

Quello che è arrivato nelle ultime ore è sicuramente un annuncio di grande importanza per l'universo fumettistico della Marvel: l'azienda americana ha infatti appena ufficializzato l'arrivo di una nuova serie dedicata agli Avengers, intitolata Savage Avengers, che metterà insieme alcuni tra gli elementi più eccentrici in assoluto quando si parla di supereroi.

Il gruppo in questione infatti, sarà composto da personaggi come Wolverine, Venom, Punisher, Brother Voodoo, Elektra e anche Conan Il Barbaro, uniti in un assortimento che promette sia spettacolo che situazioni esilaranti. A curare i testi e la sceneggiatura di questa oscura versione degli Avengers avremo Gerry Duggan (già autore di Deadpool), mentre per la parte artistica il responsabile sarà un gigante del settore come Mike Deodato Jr. In calce potete trovare la prima copertina di questa nuova serie.

Proprio il creatore di questa storia, Duggan, ha voluto presentare agli appassionati la vicenda con le seguenti dichiarazioni:

"Deve essere qualcosa che vi faccia senso da un punto di vista visivo, e credo che lo faccia davvero bene. Abbiamo immaginato un pericolo preciso, una specie di zona comune dove i maghi malvagi del mondo di Conan possano scambiarsi gli incantesimi con quelli provenienti dal Giappone ed appartenenti alla mano.

Conan del resto è in una missione molto nelle sue corde: ha sentito parlare di una storia, legata ad un amuleto, e lo sta cercanado, mentre gli stregoni malvagi faranno qualcosa che causerà molti problemi agli Avengers del mondo Marvel."

L'autore continua anche ammettendo che non è facile immaginare il mondo degli Avengers in comunione con quello di Conan, ma assicura ai fan che, se vorranno dargli una sola possibilità acquistando il primo numero, vedranno che la cosa funziona. Le interazioni tra il barbaro e gli altri eroi sono create per essere divertenti, come ad esempio il simbionte Venom, scambiato per un genio malvagio.

Insomma, non c'è dubbio che questo Savage Avengers andrà sicuramente ad interessare molti lettori, anche se al momento non si conosce una data di uscita ufficiale.

Voi cosa ne pensate? Lo acquisterete?