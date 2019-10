La Marvel annuncia uno spin-off degli Avengers collegato a Old Man Logan

Old Man Logan è stato uno degli universi più interessanti costruiti dalla Marvel negli ultimi anni, e nelle ultime ore è arrivato l'annuncio di un nuovo spin off ad esso collegato. Parliamo di Avengers of the Wastelands.

Il primo numero della serie arriverà nel mese di Gennaio, e se da una parte i lettori non assisteranno alle avventure del veterano Wolverine, dall'altra conosceranno una nuova squadra di eroi proveniente dal suo universo, con lo scopo di sopravvivere alla minaccia rappresentata dal Dottor Doom.

I tre personaggi presenti sulla copertina del nuovo numero rispondono alle identità di Hulk, una versione inedita di Ant Man e il nuovo Thor delle terre desolate. Quest'ultima ha il background narrativo fornitole da Dani Cage nelle pagine di Dead Man Logan.

Sabertooth stava inseguendo Hulk, Cage e Logan. La giovane eroina viene colpita vicino al luogo dove era situato il Mjolnir mentre il trio si stava dando alla fuga, e nel momento in cui si stende al suolo assume il potere di Mighty Thor grazie all'ottenimento dell'arma abbandonata. Dopo anni di inattività, il potere scaturito da essa è più vigoroso che mai.

Di seguito potete leggere la sinossi ufficiale:

"Scritto da Ed Brisson e disegnato da Jonas Scharf, in questa miniserie di cinque numeri una possente forza emerge all'interno delle terre desolate...

In un mondo in cui la maggior parte dei Supereroi cadde per mano del Teschio Rosso più di 50 anni fa, Dani Cage brandisce il potente Mjolnir per riportare la pace. Ma quando il brutale regime del Dottor Doom costringe Dwight (il proprietario della tecnologia Ant-Man sopravvissuta) Dani e Hulk in ultimo tentativo di sopravvivenza, gli Avengers hanno la possibilità di riunirsi ancora una volta!"

