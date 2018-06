Marvel Comics annuncia ufficialmente 'Il ritorno di Wolverine'

La Marvel Comics sorprende ancora una volta e annuncia "Il Ritorno di Wolverine", una serie di 5 numeri curata da Charles Soule e Steve McNiven. Completerà la trilogia di eventi di Wolverine di Charles Soule che è iniziata nel 2014 con Death of Wolverine e che continua attualmente in Hunt for Wolverine.

"Il ritorno di Wolverine" promette di svelare finalmente la risposta al mistero esplorato nelle quattro miniserie, intitolate Hunt for Wolverine - Adamantium Agenda, Weapon Lost, Mystery in Madripoor e Claws of a Killer.

Soule ha dichiarato, ai microfoni di Marvel.com:

"Il corpo di Wolverine è scomparso. L'intero Universo Marvel lo sta cercando, perché è una parte molto importante del puzzle sul supereroe. E alla fine, sarà trovato. Pensavo che questa fosse una vera opportunità per fare qualcosa che rendesse fresco e nuovo il nostro eroe preferito; se torni dal regno dei morti, qualcosa dovrà pur significare, no?. Una delle manifestazioni esteriori di ciò che è ora sarà che, di tanto in tanto, i suoi artigli - una volta spuntati - possono scaldarsi. E con scaldarsi intendo che possono diventare davvero molto caldi"

"Non vedo l'ora di vedere come i fan inizieranno a mettere insieme i pezzi", ha continuato Soule. "C'è una grande ricompensa in arrivo, e tutte le parti interconnesse con The Hunt for Wolverine si sono sviluppate. Insomma, più leggi, più indizi ottieni".

Il primo volume del "Il ritorno di Wolverine" sarà in vendita dal 19 settembre negli USA.