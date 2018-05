Marvel annuncia Web of Venom: Ve'Nam, spin-off ambientato in Vietnam

Il numero uno della nuova serie Venom, scritta dall'astro nascente Donny Cates e illustrata Ryan Stegman, ha rivelato che la storia dei simbionti sulla Terra è molto più profonda e radicata di quanto si pensasse fino a oggi. Quest'estate, il mito di questa razza aliena e il suo rapporto con l'Universo Marvel saranno esplorati ancora di più.

Oggi, Marvel ha annunciato un nuovo one-shot intitolato Web of Venom: Ve'Nam, che fungerà da spin-off per l'attuale serie Venom di Cates e Stegman. CBR ha pubblicato i primi dettagli sulla nuova opera: Web of Venom sarà scritta sempre dallo stesso Cates, ma ai disegni ci sarà Juanan Ramirez.

Ve'Nam è ambientato durante la guerra del Vietnam e rivelerà l'originale team di Agent Venom introdotto in Venom #1. La storia esplorerà anche il ruolo che Nick Fury ha ricoperto nel progetto, e come il suo desiderio di armare i simbionti di Klyntar gli si sia ritorto contro. Nel primo numero della nuova serie Venom, Eddie Brock ha incontrato un uomo di nome Rex Strickland, il quale ha gli ha spiegato che lui e altri quattro uomini sono stati fusi con simbionti in Vietnam come parte di un progetto governativo, lo stesso progetto responsabile della creazione di Capitan America.

Rex rivela che lui è stato l'unico ad aver lasciato il programma e a separarsi dal suo simbionte. Web of Venom: Ve'Nam esplorerà la storia di Rex e il resto della sua squadra e offrirà ai lettori più informazioni sui simbionti.



In calce potete trovare la cover di Web of Venom: Ve'Nam.