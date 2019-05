La Marvel ha annunciato un team di artisti per un misterioso progetto

La Casa delle idee non si ferma mai: la Marvel oltre ad aver ottenuto un successo enorme con il suo Avengers:Endgame,che ha stimolato la capacità creativa dei fan della rete, annuncia un nuovo progetto.

Jason Aaron e Goran Parlov

Kareem Abdul-Jabbar e Raymond Obstfeld e Mattia de Iluis

Saladin Ahmed e Steve Rude

Ed Brisson e Jorge Fornes

Kurt Busiek e Cameron Stewart

Donny Cates e Geoff Shaw

Peter David e Adam Kubert

Tom DeFalco e Ron Frenz

Gerry Duggan e Chris Samnee

Al Ewing e Daniel Acuna

Al Ewing e Cafu

Al Ewing e Joshua Cassara

Al Ewing e Mike Deodato J.R.

Al Ewing e Ron Garney

Al Ewing e Carlos Pacheco

Al Ewing e George Perez

Al Ewing e Jesus Saiz

Al Ewing e Cory Smith

Al Ewing e Christian Ward

Al Ewing e Chris Weston

Eve.L Ewing e Jen Bartel

Patrick Gleason

Glen David Gold e Chris Mooneyham

Adam F.Goldberg e Adam Riches

Allan Heinberg e Jim Cheung- Tini Honward e Kia Asamiya

Joe Hill e Mike Allred

James Monroe Iglehart e Oscar Martin

Jason Latour

Jeff Lemire

Jeph Loeb e Tim Sale

Phil Lord e Christopher Miller e Javier Rodriguez

Brad Meltzer e Julian Todino Tedesco

Ryan North e James Harren

Greg Park e Takeshi Miyazawa

Matthew Rosenberg e Leinil Francis Yu

Alex Ross

Rainbow Rowell e Kris Anka

Gail Simone e David Baldeon

Walt Simonson

Dan Slott e Marcos Martin

Charles Soule e Steve McNiven

J. Michael Straczynski e Ed McGuinness

Tom Taylor e Juann Cabal

Taboo e Geoffery Veregge

Roy Thomas e Rod Reis

Kelly Thompson e Pepe Larraz

Mark Wald e John Cassaday

David F. Walker e J.J. Kirby

Toby Withouse e Alan Davis

Jeremy Whitley e Irene Koh

Chip Zdarsky

Jum Zub e Nick Bradshaw

L'editor-in-chief aveva avvertito i fan della casa delle idee, affermando che non sarebbero stati pronti per ciò che doveva arrivare. Il progetto in questione partirà, e sebbene ci sia ancora un forte alone di mistero che avvolge questa nuova collaborazione, ora sappiamo i nomi degli artisti che lavoreranno a questa serie inedita. Tra la lista che vi proponiamo di seguito, spiccano grandi autori del comics americano e nuove leve pronte ad esordire.

Dalla lista degli autori spicca il nome di Patrick Gleason, il quale è stato incaricato di disegnare la prossima serializzazione di Amazing Spiderman; lo storico disegnatore sarebbe a quanto pare coinvolto anche in questo nuovo progetto. Per quanto riguarda i volti nuovi, figurano i nomi di Adam Goldberg, creatore della serie The Goldbergs, e l'astro del basket Abdul-Jabbar, i quali conferiscono ancora più prestigio a questa misteriosa collaborazione.

Che sia qualcosa per gli 80 anni di Marvel? Diteci la vostra!