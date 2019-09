La Marvel anticipa una morte importante nel nuovo progetto Incoming

La Marvel Comics ha pubblicato una nuova immagine teaser del progetto Incoming, e sembra che ruoterà intorno al mistero della morte di un personaggio. L'illustrazione rappresenta Iron Man, I Fantastici Quattro, Black Panther, Captain Marvel e altri eroi mentre circoscrivono quello che a tutti gli effetti è un cadavere.

Questo sviluppo inaspettato sarà svelato il 26 Dicembre 2019, e in definitiva ne dovremmo sapere di più nelle prossime settimane. Nella parte inferiore dell'immagine potete notare la scritta: "Riesci a risolvere il Puzzle prima degli eroi dell'universo Marvel?" La scelta delle parole ci fa pensare che la questione verrà affrontate da un gran numero di eroi, oltre a quelli che vediamo nel teaser.

Non è chiara l'identità del corpo senza vita mostrato nell'immagine, tuttavia questa morte avrà sicuramente un impatto sui Fantastici Quattro e potenzialmente sui Vendicatori, data la risonanza dell'annuncio. Incoming sembra essere un evento piuttosto importante, definito come il progetto che "cambierà" le sorti dell'universo Marvel. Questa la descrizione ufficiale del nuovo one-shot in arrivo a fine anno:

"Al D23 Expo, il direttore generale della Marvel Comics CB Cebulski e il direttore esecutivo Tom Brevoort hanno rivelato il fumetto one-shot che modellerà il futuro della Marvel Comics nel 2020 e oltre. Da un singolo momento nelle pagine del Dark Phoenix Saga fino agli eventi della Marvel Comics di oggi. "

Le aspettative sono elevate per questo one-shot, sperando di poterne sapere qualcosa in più nelle prossime settimane. Oltre a questo annuncio, La Marvel ha comunicato l'arrivo del nuovo evento Annihilation Scourge.

