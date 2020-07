Marvel: Black Cat ottiene una splendida statua in stile anime

Considerata probabilmente come uno dei personaggi meno rilevanti dell'intero universo Marvel Comics , Felicia Hardy, alias Black Cat, è riuscita comunque a conquistare molti fan nelle sue numerose apparizioni, spesso al fianco dell'amichevole Spider-Man di quartiere, e per celebrarla Kotobukiya ha annunciato una bellissima statua da collezione.

La rappresentazione in questione appartiene alla linea di prodotti Bishoujo, si discosta quindi dai disegni di Felicia Hardy apparsi su alcune testate Marvel, per donarle un tocco più vicino all'animazione giapponese, oltre che ad particolare posa.

La figure è caratterizzata dalla presenza di gioielli, alcuni dei quali sono tenuti dalla stessa Black Cat, mentre gigantesche gemme sono state utilizzate per la base. Di seguito riportiamo la descrizione ufficiale della statua "La ladra che è riuscita a rubare anche il cuore di Spider-Man, Black Cat, ritorna nella serie Bishoujo per la prima volta dopo 9 anni! Black Cat è rinata in una nuova illustrazione stilizzata dal celebre Shunya Yamashita, ed è stata realizzata con una particolare minuzia nei dettagli dallo scultore Ke. Black Cat torna con i suoi splendidi capelli color perla, e indossando la sua magnifica tuta, su una base costellata di gioielli preziosi."

Nonostante la data di uscita è prevista per gennaio 2021, è già possibile acquistare la statua tramite pre ordine, ad un prezzo di circa 120 dollari americani. Potete trovare l'immagine della figure in calce. Ricordiamo che presto arriverà l'evento Marvel Dark Ages, e che Spider-Man ha ottenuto un Funko Pop esclusivo.