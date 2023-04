Marvel Boomez, lanciata la Wave 3: i supereroi Marvel sono stati venomizzati

Dopo il lancio in edicola di Marvel Mission Arena, il TCG dedicato ai supereroi della Casa delle Idee, Cicaboom torna a sorprendere i fan Marvel italiani con la "Wave 3" dei Marvel Boomez, le statuette in versione "superdeformed" dei principali eroi e villain Marvel. Ecco quali personaggi dei fumetti sono i suoi protagonisti!

La terza ondata di Marvel Boomez è intitolata Maximum Venom e dedicata alla Spider-Family, il gruppo di eroi nati sulle pagine a fumetti dedicate all'Uomo Ragno, a cui si affiancano alcune "vecchie glorie" come Doctor Strange, Groot e Captain America. In totale, la collezione comprende 11 supereroi in diverse versioni: la serie 3 di Marvel Boomez, che ha per protagonisti Spider-Man, Venom, Miles Morales, è già disponibile sul sito web di Cicaboom.

11 sono gli eroi al centro della nuova ondata di statuine, ma in realtà i collezionabili diversi sono ben 34, divisi nelle seguenti varianti e rarità:

11 Marvel Boomez Normal Pose

11 Marvel Boomez Glow in the dark, con dettagli che si illuminano al buio

9 Marvel Boomez Cromati

3 Marvel Boomez Gold & Silver

Tutte le statuine sono alte 4,5 centimetri, ma la vera peculiarità della collezione Maximum Venom è che tutti i suoi personaggi sono stati "Venomizzati", cioè "contagiati" dal simbionte di Venom, che garantisce loro un design particolarmente accattivante, come potete vedere dall'immagine in calce a questa notizia.

A questo giro, inoltre, Cicaboom sembra aver pensato soprattutto ai collezionisti, proponendo tre Boomez in versione Gold & Silver (Doctor Strange, Spider-Man e Groot) in edizione limitata a soli 4.800 esemplari e nove miniature cromatiche in sole 4.000 unità. Queste ultime vengono vendute in appositi box trasparenti da collezione e arrivano con tanto di bollino olografico e numero seriale che ne certifica l'unicità. Anche queste edizioni limitate potranno essere acquistate dal sito web di Cicaboom.