Marvel Boomez Wave 3: le minifigure degli eroi Marvel sono state venomizzate!

La Wave 3 di Marvel Boomez, le miniature realizzate da Cicaboom e dedicate agli eroi e ai supercattivi della Casa delle Idee, è arrivata in edicola a fine aprile. Ma cosa porta con sé, esattamente, la nuova ondata di Marvel Boomez? Vediamo insieme le caratteristiche delle minifigure “venomizzate” appena uscite!

Tutte le minifigure di Marvel Boomez Wave 3

In totale, la Wave 3 di Marvel Boomez comprende 34 minifigure, divise tra 11 supereroi Marvel in Normal Pose, 11 supereroi Glow in The Dark che si illuminano al buio, 9 personaggi e cromati e altri 3 con finitura Gold and Silver. In totale, comunque, il numero di eroi diversi di questa ondata è pari a 11, tra i quali troviamo Doctor Strange, Captain Marvel, Hulk, Captain America e Spider-Girl. Tra gli altri eroi lanciati nella terza ondata di Boomez, invece, abbiamo Ironheart, Ghost-Spider, Spider-Man, Groot, Iron Man e Miles Morales. Alcuni di questi personaggi, come Iron Man e Spider-Man, sono già stati introdotti come parte delle Wave 1 e 2 di Marvel Boomez, mentre altri sono del tutto inediti.



Scendendo più nello specifico della collezione, i Marvel Boomez con finitura Gold sono due e ritraggono Doctor Strange e Groot, mentre quello con finitura Silver è dedicato a Spider-Man: tutte e tre le minifigure sono Ultra Rare, il che significa che possono essere trovate anche nei pacchetti disponibili in edicola, ma il loro pull rate è significativamente inferiore a quello delle altre figure. In ogni caso, i tre personaggi Ultra Rari possono essere acquistati dallo shop online di Cicaboom a 12,99 Euro (contro i 5,99 Euro di un Boomez “vanilla”). A questi, poi, si aggiungono alcune edizioni limitate, ovvero Miles Morales e Captain America in variante Chrome Silver Limited Edition, entrambi acquistabili a 14,99 Euro solo sullo shop di Cicaboom, e Groot, Hulk, Miles Morales, Iron Man, Ironheart, Ghost-Spider e Captain Marvel in versione Chrome “semplice”, sempre disponibili a 14,99 Euro l’uno.



Passando alle rarità inferiori, poi, abbiamo gli 11 supereroi Glow in The Dark e gli 11 eroi in versione “vanilla”, con delle statuine semplici, prive di cromatura oro o argento e che non si illuminano al buio. Queste ultime sono anche le versioni degli eroi che troverete più spesso nei pacchetti acquistati in edicola. Concludono questa carrellata di minifigure due Boomez acquistabili unicamente online al prezzo di 10,99 Euro, ovvero quelli di Miles Morales e Iron Man, entrambi con trattamento glow in the dark.

Delle miniature bellissime, un gameplay ridotto all’osso

Ma cosa distingue la Wave 3 di Marvel Boomez dalle due che l’hanno preceduta? Semplice: tutti gli eroi sono stati “venomizzati”. Non a caso, il titolo completo della nuova collezione è “Marvel Boomez Wave 3: Spider-Man Maximum Venom”. L’idea di base del prodotto è dunque semplice, e riporta alla mente gli scenari della serie Disney+ What If…?: cosa succederebbe se Venom riuscisse a prendere il controllo di Iron Man, Captain America, Hulk e compagnia? Il simbionte, così, non si lega più solo con Peter Parker, Miles Morales e gli altri ragni della Spider-Family, ma anche con gli Avengers e gli altri eroi della Casa delle Idee.



Il risultato è una collezione di simpatiche minifigure da 4,5 centimetri, realizzate con grande cura al dettaglio e, come sempre, con un’estetica superdeformed che ricorda, benché con un maggior rispetto per le proporzioni, quella dei Funko Pop. Alcuni statuine sono ovviamente più belle e più iconiche di altre: per esempio, siamo convinti che tutti i fan vorranno spacchettare la figure di Groot o quella di Steve Rogers, mentre saranno decisamente meno quelli interessati a Doctor Strange o a Ghost-Spider. Ciò, però, non significa che le minifugre di questi ultimi siano meno curate o meno ispirate, anzi!



Ovviamente, Marvel Boomez è anche un prodotto ludico: ogni action figure viene venduta insieme ad un dado a 20 facce e ad una carta da gioco che ritrae l’eroe protagonista della miniatura. La Wave 3 è compatibile con i prodotti della Wave 1 e della Wave 2, portando così ulteriore complessità e varietà al cardgame di Boomez. Quest’ultimo, tuttavia, resta molto semplice e, soprattutto, dettato dal caso e dal tiro dei dadi, sui quali le abilità e le statistiche dei singoli eroi influiscono ancora troppo poco. Un valore aggiunto per il pubblico di riferimento del gioco, quello dei bambini, questo è certo. Tuttavia, siamo sicuri che Cicaboom potrebbe rivedere il suo set di regole e introdurre una variante di Boomez anche per gli adulti, che vada oltre le semplici partite uno contro uno o in team e che permetta un certo margine di strategia e di pianificazione dell’azione.