Marvel: l'ultimo capitolo di Capitan America vede degli sviluppi sconvolgenti per Kingpin

Durante l'arco dell'ultimo anno, lo storico villain Kingpin ha subito degli sviluppi in positivo da parte di Marvel Comics, dal momento della sua elezione a sindaco di New York City. Il numero 16 di Capitan America, però, cambia drasticamente lo status quo del personaggio, che è andato incontro ad una sorte terribile.

Fin da quando Capitan America è stato incastrato per la morte di Thaddeus "Thunderbolt" Russ, lui e il gruppo Daughters of Liberty si sono lanciati alla caccia di coloro che lo avevano oltraggiato. I personaggi incominciano a sospettare che dietro questa congiura ci sia lo zampino di Kingpin, e decidono di raccogliere maggiori prove per avvalorare il loro sentore.

Quindi, il team decide di recarsi direttamente dal sindaco di New York, ma nel momento in cui stanno ultimando i preparativi per uscire, la loro attenzione si sposta su una televisione limitrofa che annuncia una Breaking News sconcertante: Kingpin è stato assassinato.

Il punto di vista del lettore si fonde con quello di Kingpin, il quale è stato colpito insieme al suo corteo da un lanciarazzi nascosto su un tetto circostante. Un colpo di scena molto potente, anticipato anche dalla sinossi del numero 17 di Capitan America, che vi lasciamo di seguito:

"Come può Steve Rogers rintracciare l'assassino di poliziotti che sta facendo la guerra contro l'uomo in blu a New York, quando è ricercato dagli stessi poliziotti che sta cercando di salvare?".

