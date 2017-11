Marvel, la casa delle idee annuncia la miniserie Doctor Strange: Damnation

Sulla testata dedicata asi è da poco concluso il ciclo ad opera dello scrittoree successivamente durante il, evento Marvel del 2017, le cose non sono andate molto bene per il nostro. Ora, le conseguenze di quegli avvenimenti si leggeranno sulla miniserie

Attenzione possibile Spoiler

La miniserie sarà scritta da Nick Spencer, deus ex machina del Secret Empire, e Donny Cates, per le matite di Rod Reis (Secret Empire). Doctor Strange: Damnation comincerà a Febbraio, sarà ambientata a Las Vegas e vedrà turbolenze nell'universo mistico Marvel.

Strange durante gli eventi di Secret Empire era prigioniero a New York e durante la sua prigionia Las Vegas è stata rasa al suolo. Quando si è liberato ha tentato di ricostruire la città del peccato chiedendo anche aiuto a Mephisto, che non ha nascosto un certo interesse nel vedere ristabilita Las Vegas, per ovvi motivi.

Come sempre la situazione degenererà e il nostro Stregone Supremo dovrà chiedere aiuto a vari eroi dell'universo mistico e horror Marvel come Ghost Rider, Blade, Iron Fist e Moon Knight. Cates ha voluto ribadire che il 2018 sarà l'anno del rilancio di questi universi, come avvenne per quello cosmico in Annihilation.

Non possiamo che esserne soddisfatti. Potete trovare la cover del primo numero della miniserie comodamente in calce alla notizia.